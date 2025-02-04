Подмосковье вошло в число лидеров по количеству производителей «зеленой» продукции

Подмосковье стало одним из лидеров всероссийского рейтинга по количеству производителей «зеленой» продукции. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Список подготовило Роскачество. В него вошли регионы России, где производят сельскохозяйственную продукцию без использования ГМО, пищевых добавок, стимуляторов роста и других элементов, запрещенных законом о производстве экологически чистых товаров.

По итогам прошлого года в рейтинг включили девять новых регионов. Таким образом, сейчас сертифицированные производители экологически чистых товаров зарегистрированы в 17 субъектах России. В числе лидеров — Подмосковье. В частности — одноименный тепличный комплекс холдинга «ЭКО-культура».