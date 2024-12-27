Подмосковье вошло в число лидеров по объему маркировки сухих кормов для животных в России
Фото: [медиасток.рф]
Подмосковье вошло в число лидеров по объемам маркировки сухих кормов для животных в России, здесь после введения обязательных требований к таким товарам ввели в оборот более 102 тыс. тонн сухих кормов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам специалистов союза предприятий зообизнеса, в отрасли смогли подготовиться к запуску новой системы маркировки. Для этого в компаниях прошло специальное обучение, поддержку в этом вопросе оказали сотрудники оператора маркировки «Честный знак». Обязательную маркировку влажных кормов в стране введут с 1 марта 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.