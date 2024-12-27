Подмосковье вошло в число лидеров по объему маркировки сухих кормов для животных в России

Подмосковье вошло в число лидеров по объемам маркировки сухих кормов для животных в России, здесь после введения обязательных требований к таким товарам ввели в оборот более 102 тыс. тонн сухих кормов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.