Подмосковье вошло в число лидеров по объему закупок госкомпаний у самозанятых

Подмосковье было признано одним из лидеров в стране по объему закупок госкомпаний у самозанятых, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, по итогам девяти месяцев этого года максимальные объемы закупок у самозанятых зафиксировали в столице, Курской области и Подмосковье. Показатели в этих регионах составили 1,38 миллиарда рублей, 1,15 миллиарда рублей и 0,65 миллиарда рублей соответственно.

Подмосковье также в числе лидеров по приросту объема закупок у самозанятых. За указанный период этот показатель в регионе вырос почти на 189 миллионов рублей.

В целом по стране общий объем закупок госкомпаний у самозанятых за девять месяцев превысил 8,1 миллиарда рублей. Этот показатель более чем в полтора раза больше, чем результат за аналогичный период прошлого года.