Подмосковье вошло в число лидеров в стране по суммам экологического сбора

Подмосковье вошло в десятку регионов-лидеров в стране по суммам экологического сбора. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на Росприроднадзор.

Согласно российскому законодательству, производители и импортеры определенных видов товаров и упаковки должны утилизировать отходы или платить экосбор. По словам руководителя Минэкологии Подмосковья Виталия Мосина, эта работа имеет большое значение, так как на тару и упаковку приходится немалая часть отходов на несанкционированных свалках.

По России сумма экосбора составила 19,7 млрд руб. В лидерах — столица, Подмосковье, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, а также Рязанская, Новосибирская, Ленинградская, Тульская и Липецкая области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал донести до жителей региона полную информацию о том, как правильно утилизировать крупногабаритный мусор.