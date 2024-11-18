Подмосковье вошло в число победителей премии «Мой бизнес», итоги которой подвели в рамках одноименного форума. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Победителей определили в шестнадцати номинациях. Подмосковье получило высшую награду за лучшую экосистему для предпринимателей, представив программу «100% Подмосковье».

Программу запустили в конце прошлого года, чтобы поддержать региональные бренды. К ней присоединились почти тысяча предпринимателей. В рамках программы компании наносятся на карту брендов Инвестпортала региона и получают доступ к дополнительным мерам поддержки.