Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по качеству жизни
Московская область стала одним из лидеров рейтинга регионов по качеству жизни
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Подмосковье вошло в десятку лидеров рейтинга регионов России по качеству жизни. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
Подмосковье занимает в рейтинге шестую строчку. Лидером стала Москва. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Татарстан. Четвертую и пятую строчки заняли Тюменская область и Ханты-Мансийский АО — Югра.
Фото: [Министерство территориальной политики МО]
Рейтинг представили президенту РФ Владимиру Путину в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
В основе списка — 140 опросных геоаналитических показателей, распределенных по десяти группам, соответствующим аспектам жизни человека.
«Источники данных — это статистические данные, опросы самих граждан, проживающих на наших территориях, и геоаналитика. Всего в рамках исследования было опрошено около 400 тыс. человек», - рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.