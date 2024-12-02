Подмосковье вошло в тройку лидеров чемпионата «Профессионалы». Как передает Министерство образования Московской области, по итогам финального этапа регион занял третье место, получив двадцать две медали.

В целом за победу в соревнованиях боролись девять сотен человек со всей России. Состязания проводились по пятидесяти пяти компетенциям для студентов среднего профобразования и по двадцати компетенциям для «Юниоров».

В число победителей от Подмосковья вошли представители Раменского, Сергиево-Посадского, Автомобильно-дорожного колледжей, а также Государственного гуманитарно-технологического университета, Павлово-Посадского техникума, колледжа «Коломна», Межрегионального центра компетенций — Техникума им. С. П. Королева, Профессионального колледжа «Московия». Всего — девять человек. Серебряные медали получили девять человек, бронзовые — четыре.