Подмосковная аварийная служба зафиксировала снижение числа технологических сбоев на прошлой неделе

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» на прошлой неделе зафиксировали 569 технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения Подмосковья, что на 21% меньше показателей предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Снижение числа технологических сбоев в Подмосковье — это результат совместной работы сотрудников ответственных служб», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В ведомстве уточнили, что 150 случаев были связаны с горячим водоснабжением, 172 — теплоснабжением, 156 — электроснабжением. Еще 89 сбоев касались холодного водоснабжения. На прошлой неделе оперативные группы осуществили 47 выездов в муниципальные образования региона, рабочие бригады — 33 выезда. Кроме того, в регионе состоялись 34 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.