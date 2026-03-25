Подмосковная биатлонистка стала победительницей на Кубке Содружества

Представительница Подмосковья Кристина Резцова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) одержала победу по итогам всех этапов Кубка Содружества по биатлону, за пять этапов соревнований она завоевала семь наград. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что финал соревнований отменили из-за погодных условий, итоги подвели по результатам прошедших этапов. Подмосковная спортсменка приняла участие в 12 стартах и получила два золота, два серебра и три бронзы.

IV сезон кубка прошел с участием национальных сборных России и Белоруссии. Он завершил в Сочи 15 февраля 2026 года.

