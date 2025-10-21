Подмосковная команда одержала победу на первенстве России по хоккею на траве

Подмосковная сборная одержала победу на первенстве России по хоккею на траве среди юниорок (15-21 год), в ее состав вошли воспитанницы СШОР по игровым видам спорта и Центра спортивной подготовки №8. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили по круговой системе, подмосковным спортсменам удалось выиграть каждую из встреч с соперницами. На втором месте оказались спортсменки из Республики Татарстан, на третьем – из Москвы.

В состязаниях приняли участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республик Татарстан, Башкортостан и Крым, они прошли в городе Крымск (Краснодарский край) в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.