Подмосковная команда заняла первое место на чемпионате России по биатлону

Представители Подмосковья завоевали золотую медаль в командных соревнованиях в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону, в состав команды вошли Анастасия Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Сегодня все друг за друга бились, причем бились до самого конца, независимо от того, что мы шли лидерами», –прокомментировала Кристина Резцова.

На втором месте в состязаниях оказалась команда Белоруссии, на третьем — из Тюменской области. До этого представители Московской области получили еще шесть наград — три золота, два серебра и одну бронзу.

Соревнования будут проходить до 22 марта в Тюмени в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.