Подмосковная команда завоевала награду на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина

Фото: [ Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России ]

Подмосковные спортсмены заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды вошли Виталий Иванов, Владимир Малов, Данила Букин и Константин Николаев, они выступили в командных прыжках с трамплина К-125. На первом месте оказались представители Свердловской области, на втором – из Нижегородской области.

Чемпионат проходил в Сочи, его провели в рамках государственной программы «Спорт России».

