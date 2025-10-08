Подмосковная команда завоевала награду на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина
Фото: [Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России]
Подмосковные спортсмены заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав команды вошли Виталий Иванов, Владимир Малов, Данила Букин и Константин Николаев, они выступили в командных прыжках с трамплина К-125. На первом месте оказались представители Свердловской области, на втором – из Нижегородской области.
Чемпионат проходил в Сочи, его провели в рамках государственной программы «Спорт России».
