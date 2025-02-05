Подмосковная компания расширит производство электротехнического оборудования

Компания в Подольском округе увеличит объемы выпуска электротехнического оборудования. В расширение инвестируют почти 800 млн руб., сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «ЭнергоПром-Альянс» планирует выпускать силовые трансформаторы с сухой изоляцией, а также локализовать производство комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией.

Фонд развития промышленности Подмосковья уже одобрил предприятию льготный займ в размере 100 млн руб. С расширением производства в округе появится свыше 130 новых рабочих мест.

Запустить производство планируется в текущем году. Новое производство рассчитано на выпуск 700 единиц оборудования в год.