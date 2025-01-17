Подмосковная компания выплатила штраф в размере 500 тыс. руб. за взятку ветеринарному управлению

В Подмосковье компанию оштрафовали на 500 тыс. руб. за взятку территориальному ветеринарному управлению, передает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, представитель организации передал должностному лицу управления более 84 тыс. руб. за оформление ветеринарных свидетельств с заведомо ложными сведениями.

Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении юрлица дело. Городской суд Люберец рассмотрел его и оштрафовал организацию. Компания уже полностью выплатила штраф.