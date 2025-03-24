Подмосковная полиция накрыла швейный цех с нелегальными трудовыми мигрантами

Сотрудники полиции УМВД России по Орехово-Зуевскому округу проверили цех по пошиву трикотажных изделий в деревне Ожерелки и выявили там нелегальных трудовых мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в ходе рейда к административной ответственности привлекли 12 иностранных работников производства. В отношении них составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в России (ст. 18.10 КоАП РФ). Кроме того, девять из них были привлечены за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ). Иностранцам предстоит заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

В отношении работодателя составили административный протокол по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ за то, что тот незаконно привлек мигрантов к трудовой деятельности, деятельность цеха приостановлена. Организатором незаконной миграции оказалась 38-летняя гражданка одной из стран Юго-Восточной Азии, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ.

Ранее нелегальных мигрантов выявили в ремонтируемой школе в Наро-Фоминске.