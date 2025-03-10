Нелегальных мигрантов выявили в ремонтируемой школе в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске в одной из ремонтируемых школ были выявлены нелегальные мигранты. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В рамках рейда на площадке обнаружили 28 иностранцев, которые работали на территории России без соответствующего разрешения. Из них 16 человек находились в РФ нелегально.

Всех нарушителей привлекли к ответственности. Граждан оштрафовали и обязали покинуть пределы России. Сейчас устанавливается работодатель иностранцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Ленинском округе проверили территорию одного из промышленных объектов в селе Беседы и выявили там нелегальных мигрантов.