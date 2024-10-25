Подмосковная полиция задержала двоих мошенников, похитивших у жительницы Талдома полмиллиона рублей

Сотрудники подмосковной полиции задержали двоих мошенников, которые похитили у жительницы Талдома полмиллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники различных структур и убедили ее в необходимости перевести деньги на «безопасные счета». В результате женщина оформила кредит и перевела средства злоумышленникам. Сумма ущерба составила 522 тысячи рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мошенников задержали по месту их проживания — оба оказались жителями Кемерово. Сейчас они находятся под домашним арестом.