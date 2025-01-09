Подмосковная полиция задержала похитителя товаров из магазина самообслуживания в Мытищах
Полицейские задержали мужчину, похитившего товары из магазина в Подмосковье
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья задержали жителя столицы, который похитил товары из магазина самообслуживания в Мытищах, передает ГУ МВД России по Московской области.
По информации ведомства, житель Москвы в возрасте 29 лет вместе со своей знакомой ночью проник в магазин самообслуживания в Мытищах. Внутри злоумышленники сложили интересующие их товары в сумки и скрылись.
Личность похитителя установили по записям камер видеонаблюдения. Злоумышленника задержали. Мужчина признался, что распродал похищенные товары прохожим, а вырученные деньги потратил.
На москвича завели уголовное дело. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас фигурант под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Поиски его соучастницы продолжаются.