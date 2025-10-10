Подмосковная прокуратура подала свыше 1,2 тыс. исков, связанных с действиями телефонных мошенников

По итогам девяти месяцев 2025 года Прокуратура Московской области предъявила в суды более 1,2 тыс. исков в интересах лиц, ставших жертвами телефонных мошенников, общая сумма по ним составила почти 700 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В их числе оказались 36 исковых заявлений о признании недействительными кредитных договоров и договоров купли-продажи недвижимого имущества, которые были заключены под влиянием обмана. Кроме того, еще 1 тыс. исков были поданы о взыскании неосновательного обогащения с дроперов и курьеров мошенников. Потерпевшие самостоятельно предъявили 188 исков на сумму свыше 129 млн рублей.

В общей сложности с начала этого года в регионе зарегистрировали почти 16 тыс. преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая почти 10 тыс. случаев дистанционного мошенничества. Чаще всего способом такого обмана становились переводы денег на расчетные счета «дропов» или передача наличных «курьерам».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.