Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве женщины 23-летней давности

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42‐летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном с целью сокрытия другого преступления (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Трагедия произошла в сентябре 2002 года в городе Мытищи неподалеку от проспекта Олимпийского. По версии следствия, обвиняемый заметил женщину в состоянии алкогольного опьянения и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть содеянное, злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов по голове неустановленным предметом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Раскрыть преступление спустя более чем два десятилетия удалось благодаря современным методам криминалистики. На месте происшествия были изъяты биологические следы, принадлежавшие обвиняемому. Установить личность преступника стало возможным после того, как он был осужден за другое правонарушение и отбывал наказание в местах лишения свободы: тогда у него взяли образцы ДНК и внесли их в соответствующую базу данных. Сопоставление генетического материала позволило следствию получить ключевое доказательство вины.

Собранные материалы подтвердили причастность мужчины к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.