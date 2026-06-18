Подмосковная прокуратура вернула в федеральную собственность земли национального парка «Лосиный остров»

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области вернула в федеральную собственность земли национального парка «Лосиный остров» после проверки законности формирования права на участок в границах особо охраняемой природной территории федерального значения площадью 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, возникновение права частной собственности на него произошло в нарушение действующего законодательства, потому что такие участки не могут являться объектами гражданско-правовых сделок. Прокуратура направила в суд исковое заявление об изъятии земли в собственность Российской Федерации, однако, Балашихинский городской суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

После этого было подано апелляционное представление. По итогам его рассмотрения решение суда первой инстанции было отменено.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.