Подмосковная прыгунья в воду завоевала золотую медаль на первенстве Европы в Будапеште

Подмосковная спортсменка Виктория Казанцева (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) выступила в составе сборной России в дуэте с Надеждой Трифоновой (Санкт-Петербург) и завоевала золотую медаль на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Они одержали победу соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди юниорок 14-18 лет. На втором месте оказались представители Украины, на третьем — Германии.

До этого Казанцева заняла второе место в дисциплине «вышка 10 метров» и первое — в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с московской спортсменкой. По итогам первенства Европы российская сборная заняла первое место в медальном зачете.

Состязания прошли с 22 по 28 июня в Будапеште (Венгрия).

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