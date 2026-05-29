Подмосковная рапиристка стала серебряным призером на Кубке сильнейших в Минске

Подмосковная спортсменка Айла Мамедова (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск, Центр фехтования Ильгара Мамедова) стала серебряным призером открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов», который проводят в Минске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в личном турнире рапиристок. На первом месте в этой дисциплине оказалась соперница из Москвы, на третьем — рапиристки из Башкортостана и Санкт-Петербурга.

Состязания проходят с 27 мая по 3 июня, их участницами стали 22 российских и 17 белорусских спортсменок, а также одна представительница Узбекистана.

