Подмосковная саблистка Яна Егорян одержала победу на этапе Кубка мира в Лиме

Подмосковная спортсменка Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу), она выступила в составе российской сборной вместе с Александрой Михайловой, Алиной Михайловой и Ольгой Никитиной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финале им удалось одержать победу над командой Франции со счетом 45:43. На третьем месте оказалась сборная Венгрии. Для двукратной олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы награда стала пятой в текущем сезоне Кубка мира, до этого Егорян стала бронзовым призером в личном первенстве по сабле.

Соревнования прошли в Лиме с 19 по 27 мая 2026 года.

