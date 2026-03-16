Подмосковная саблистка стала бронзовым призером на международных соревнованиях по фехтованию

Саблистка из Подмосковья Яна Егорян стала бронзовым призером на международных соревнованиях по фехтованию «Московская сабля – 2026» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она представляет областной Центр олимпийских видов спорта (Химки), спортсменка выступила в дисциплине «сабля» и разделила третье место с еще одной россиянкой – Ярославой Смирновой. На втором и третьем оказались представительницы команды России Ольга Никитина и Алина Михайлова соответственно.

Состязания прошли в Москве во Дворце Ирины Винер, участниками стали более 100 спортсменов из России, Белоруссии и Азербайджана.

