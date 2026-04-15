Подмосковная санавиация эвакуировала более 150 человек в 2026 году

С начала 2026 года подмосковная санитарная авиация эвакуировала 156 человек, в том числе 103 ребенка, в регионе для оказания помощи пострадавшим в ДТП и иных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов используются три вертолета. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Санитарная авиация позволяет быстро доставить в стационар пациента, которому нужна срочная медицинская помощь. Независимо от дорожного трафика, расстояния и времени суток», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, вертолеты вылетают даже в вечернее время благодаря системе «Ночной старт». Один из них помогает доставлять маленьких пациентов в Центр Рошаля. В состав авиамедицинских бригад входят врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

