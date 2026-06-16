Подмосковная санавиация совершила более 270 вылетов

С начала 2026 года вертолеты санитарной авиации в Подмосковье совершили 273 вылета», они нужны для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП и иных чрезвычайных происшествиях, а также межбольничной транспортировки пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Санитарная авиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, нуждающегося в срочном лечении, независимо от дорожного трафика и удаленности медучреждения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В составе авиамедицинских бригад работают врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф региона.

В Подмосковье действуют три вертолета, оснащенных современным медицинским оборудованием. В них также есть система «Ночной старт», поэтому вылеты возможны в темное время суток. Один из них используется для транспортировки маленьких пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.