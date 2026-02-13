Подмосковная сборная одержала победу на чемпионате России по лыжному двоеборью

Фото: [ Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России ]

Подмосковная команда одержала победу на чемпионате России по лыжному двоеборью. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав сборной вошли Виталий Шаршавин, Виталий Иванов, Владимир Малов и Арсений Хохлов (областной Центр олимпийских видов спорта), они выступили в соревнованиях в прыжках с трамплина К-95 и гонке преследования 4×5. Серебряными призерами стали двоеборцы из Свердловской области, бронзовыми — из Санкт-Петербурга.

Состязания проходят с 9 по 16 февраля в городе Чайковский (Пермский край), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

