Мифы о рок-музыке: почему нельзя судить о подростке по его плейлисту — объясняет психолог

Убеждение, что между любовью к тяжелой музыке и агрессивным поведением существует прямая связь, — один из самых живучих стереотипов. Родители боятся плейлистов подростков, учителя настораживаются при виде футболок рок-групп, а в массовой культуре образ фаната металла часто рисуют как маргинала или бунтаря. Однако наука говорит об обратном: жанр не определяет личность. Корреспонденты REGIONS обсудили эту тему с доцентом кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатериной Булгаковой.

Ошибка в оценке: темп не равен смыслу

Пытаться классифицировать музыкальные направления по принципу «мирное — агрессивное» — значит упрощать реальность. Темп, громкость и наличие тяжелых гитар — это лишь технические параметры, а не моральная характеристика произведения.

Как поясняет Булгакова, возникновение рок-музыки и ее более тяжелых ответвлений было продиктовано не социальными потрясениями, а технологическим прогрессом — появлением новых инструментов, усилителей и эффектов. То есть это история звука, а не история протеста.

«Среди творений тяжелого рока есть нежнейшие баллады о любви. А мелодичный лирический шансон воспевает преступный образ жизни и тюремный быт», — пояснила Екатерина Булгакова. Она также напомнила, что отсутствие «агрессивных» жанров в прошлом вовсе не делало людей более добродетельными: «Средневековые меломаны слушали исключительно классическую музыку, но были ли все они добрыми интеллектуалами? Вопрос риторический».

Почему подростки выбирают именно этот жанр

То, что человек слушает на протяжении дня, чаще всего отражает его текущее состояние, а не глубинные черты характера. У подростков этот механизм работает особенно ярко. До 20 лет участки головного мозга, отвечающие за рациональное мышление и контроль импульсов, продолжают активно развиваться. Именно поэтому юноши и девушки воспринимают музыку не умом, а эмоциями. Для них это инструмент самовыражения, способ справиться с переживаниями и найти свое место в мире.

О чем говорят музыкальные предпочтения

Психологи действительно выделяют определенные корреляции между выбором жанра и некоторыми чертами личности. Но это не жесткая привязка, а лишь тенденция. Например, люди, предпочитающие поп и легкие жанры, чаще всего ориентированы на мнение окружающих. Любители эклектики легко переключаются между стилями в зависимости от ситуации — они более гибки. Поклонники тяжелого рока и металла зачастую демонстрируют независимость и критическое мышление, но за этим нередко скрываются нерешенные внутренние конфликты и заниженная самооценка.

«Если родители сына‑ботаника с удивлением узнают, что он слушает тяжелый рок, им стоит задуматься, все ли у него в порядке с друзьями и не является ли это вызовом им самим», — отметила Булгакова.

Что действительно формирует музыкальный вкус

На выбор музыки влияют три основных фактора: окружение (что слушают друзья), модные тренды и, что самое важное, семейные традиции. Если с детства в доме звучит джаз, классика и качественный рок, ребенок вырастает с развитым музыкальным вкусом и способностью к анализу. Такой подросток не идет на поводу у моды, а сам становится лидером в своей компании. Формирование вкуса — это навык, который воспитывается годами, и он не имеет прямого отношения к характеру человека.

«И если в доме с детства звучит разная музыка: хороший, проверенный временем тяжелый рок, классика, джаз, — подросток сможет сам задавать тренды и стать лидером в своей компании», — заключила Екатерина Булгакова.

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