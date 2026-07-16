В Подмосковье рассказали о загруженности дорог

Утром в четверг, 16 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано более 1,2 млн транспортных средств, что на 15,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорязанском, Варшавском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей Подмосковья предупредили, что в регионе ожидается ветер с порывами до 17 м/с. В связи с этим важно не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.