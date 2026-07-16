Телохранитель Ким Кардашьян погиб в ДТП за два дня до 53-летия

В Англии произошла трагедия, которая потрясла мир шоу-бизнеса. Мейсон Хейнс, известный телохранитель, долгие годы работавший с семьей Кардашьян, погиб в автокатастрофе в Гэмпшире 4 июля, сообщает Daily Mail. Ему было 52 года — до своего 53-летия он не дожил всего два дня.

В смертельном ДТП участвовали два мотоцикла Harley-Davidson, автомобиль BMW X3 и автодом LDV Maxus. Полиция уже задержала двух водителей. Водителя BMW подозревают в причинении смерти по неосторожности и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Водитель автодома также арестован — его обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений и смерти в результате опасного вождения. Еще один человек получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

У Хейнса осталась жена Фэй, с которой он прожил много лет, и 18-летняя дочь Брук. Также он воспитал 25-летнего сына от прошлых отношений.

Хейнс работал в сфере охраны 22 года. Он был личным телохранителем Крис Дженнер и отвечал за безопасность Ким Кардашьян и ее младшей сестры Кендалл Дженнер. На момент смерти он охранял известного гонщика Льюиса Хэмилтона, с которым, по слухам, встречается Ким.

Мейсон был свидетелем одного из самых громких ограблений в истории Голливуда. В октябре 2016 года он работал с Кардашьян, когда в ее парижские апартаменты ворвались вооруженные люди, переодетые полицейскими. Они связали звезду и заперли ее в ванной, похитив украшения на миллионы долларов.

Ранее сообщалось, что байкер признал вину в смертельном ДТП с актрисой Ксенией Добромиловой.