Планета нагревается, а Москва будто не замечает: климатолог рассказал о контрастах 2026 года

2026 год уверенно входит в число экстремальных с точки зрения глобальной климатической картины. При этом жители Центральной России могут этого и не заметить — средние показатели в регионе остаются в пределах привычных значений. Такой контраст объяснил в беседе с REGIONS академик РАН, профессор МЭИ Владимир Клименко.

Шансы на абсолютный рекорд — 80%

Главный вопрос, волнующий климатологов: сможет ли 2026 год побить температурный максимум за всю историю метеонаблюдений? По расчетам ученого, вероятность этого — около 80%. Остальные 20% приходятся на сценарий, при котором нынешний год уступит пальму первенства 2024-му. Важно уточнить: речь идет о среднегодовой температуре по всей планете, которую высчитывают на основе данных десятков тысяч метеостанций по всему миру.

Дальнейший сценарий — новые рекорды каждые 5–7 лет

Даже если абсолютный максимум не будет побит, климатическая турбулентность сохранится. По прогнозам Клименко, температурные пики будут обновляться с периодичностью в 5–7 лет. Планета сегодня нагрета до уровней, которые не фиксировались около 120 тыс. лет. Это означает, что человечество вступило в климатическую эпоху, незнакомую ни одному из поколений наших предков.

«Впереди человечество ждут только экстремальные годы. Рекорды абсолютной температуры в каждые пять-семь лет будут обновляться», — предупредил ученый.

Региональный контраст: Москва — оазис спокойствия

Экстремальный год для планеты не равнозначен катастрофе в каждом отдельном городе. В Московском регионе и Центральной России 2026-й проходит на удивление ровно — средние температуры и количество осадков близки к норме. Однако и здесь случаются всплески. Калининград пережил сильные январские морозы, Москву накрыл мощный февральский снегопад, а 13 июня столицу залило ливнем, принесшим половину месячной нормы осадков всего за несколько часов.

«Каждый год будет необычным. Это не значит, что он будет необычным в каждой точке планеты», — объяснил Клименко.

Новая реальность — внешняя норма и внутренние аномалии

По словам академика, такая модель — внешне спокойные средние показатели, внутри которых скрываются разрушительные погодные явления — становится визитной карточкой меняющегося климата. Регион может существовать в комфортном режиме большую часть года, а затем за сутки столкнуться с аномалией. В перспективе ближайших ста лет человечество будет все чаще сталкиваться с новыми погодными феноменами. Но настоящая угроза, по мнению эксперта, кроется не в отдельных ливнях, а в переходе климатических точек невозврата — необратимых процессах в ледниковых щитах и океанических течениях.

«При глобальном потеплении климатическая система выходит из равновесия, вернее, она уже вышла из равновесия, и мы это наблюдаем», — заключил Клименко.

Ранее сообщалось, что британские метеорологи объявили об исчезновении климата XX века.