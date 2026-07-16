ФИФА наложила трансферный бан на «Ахмат»

Международная федерация футбола (ФИФА) с 14 июля наложила трансферный бан на грозненский «Ахмат», об этом сообщается на сайте организации. До снятия ограничений грозненскому клубу запрещено регистрировать новых игроков.

Бан будет снят, как только «Ахмат» устранит причины его наложения. Сами причины не называются.

Можно предположить, что речь идет о неких технических проблемах, которые «Ахмат» в ближайшее время устранит. Грозненский клуб готовится к сезону и ведет активную трансферную политику. «Ахмат» купил полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, на которого претендовали топ-клубы РПЛ, за €2,4 млн, полузащитников Жулио Ромао из «Ференцвароша» (€250 тыс.) и Эральда Максути из «Фламуртари (€700 тыс.), а также пополнился свободными агентами Арсеном Адамовым из «Зенита» и Калиду Сибибе из «Генгама».

В минувшем сезоне «Ахмат» финишировал на девятом месте. Первый матч в РПЛ грозненцы проведут 25 июля в гостях с «Локомотивом».

Ранее ФК «Родина» подписал испанского полузащитника Икера Посо.