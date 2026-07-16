В Серпухове стартовали работы по благоустройству детском саду при школе № 16

В Серпухове на улице Космонавтов продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 16, общая строительная готовность объекта превысила 85% - специалисты ведут работы по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». Специалисты также ведут отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных систем.

Площадь здания составляет почти 3 тыс. кв. м. В нем создадут современное и безопасное пространство для дошкольников: групповые комнаты, спальни, игровые зоны, пищеблок и медицинский кабинет. Открыть учреждение планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.