От медбрата до главного врача: в Омской ОКБ назначили нового главного врача с 30-летним стажем

Минздрав: в Омской ОКБ назначили нового главного врача с 30-летним стажем

Общество

Новым главным врачом Омской Областной клинической больницы (ОКБ) назначен Андрей Сухарев, ранее занимавший пост первого заместителя министра здравоохранения региона. О его вступлении в должность с 16 июля 2026 года официально сообщили в областном Минздраве, пишет ngs55.

30 лет в медицине: от медбрата до руководителя ведущей клиники

Андрей Сухарев имеет колоссальный опыт работы в системе здравоохранения региона, пройдя путь с самого низа:

  • Начало карьеры. В 1992 году устроился медбратом в Областную детскую клиническую больницу.
  • Руководящие должности. В разные годы возглавлял детские медицинские учреждения, работал в городском департаменте здравоохранения и территориальном управлении Росздравнадзора.
  • Госслужба. Занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Омской области.
  • Награды и звания. Заслуженный работник здравоохранения Омской области, награжден знаком «Отличник здравоохранения» и Почетной грамотой Минздрава РФ.

В Минздраве региона подчеркнули статус учреждения, отметив, что ОКБ является одной из старейших больниц Омска, ключевой кузницей медицинских кадров и главным центром для консультаций и лечения сотен жителей области ежедневно.

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