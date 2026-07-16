От медбрата до главного врача: в Омской ОКБ назначили нового главного врача с 30-летним стажем
Минздрав: в Омской ОКБ назначили нового главного врача с 30-летним стажем
Новым главным врачом Омской Областной клинической больницы (ОКБ) назначен Андрей Сухарев, ранее занимавший пост первого заместителя министра здравоохранения региона. О его вступлении в должность с 16 июля 2026 года официально сообщили в областном Минздраве, пишет ngs55.
30 лет в медицине: от медбрата до руководителя ведущей клиники
Андрей Сухарев имеет колоссальный опыт работы в системе здравоохранения региона, пройдя путь с самого низа:
- Начало карьеры. В 1992 году устроился медбратом в Областную детскую клиническую больницу.
- Руководящие должности. В разные годы возглавлял детские медицинские учреждения, работал в городском департаменте здравоохранения и территориальном управлении Росздравнадзора.
- Госслужба. Занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Омской области.
- Награды и звания. Заслуженный работник здравоохранения Омской области, награжден знаком «Отличник здравоохранения» и Почетной грамотой Минздрава РФ.
В Минздраве региона подчеркнули статус учреждения, отметив, что ОКБ является одной из старейших больниц Омска, ключевой кузницей медицинских кадров и главным центром для консультаций и лечения сотен жителей области ежедневно.