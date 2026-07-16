Выгоняла на мороз и била предметами: на Алтае жестоко наказали мать двух мальчиков
СК: суд Алтайского края отправил в колонию выгонявшую сыновей на улицу женщину
В Мамонтовском районе Алтайского края суд вынес приговор 41-летней местной жительнице. За систематическое насилие, избиения и издевательства над двумя несовершеннолетними сыновьями женщина отправится в колонию общего режима, пишет РИА Новости.
Детали уголовного дела и статьи обвинения
Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, женщина регулярно злоупотребляла алкоголем и по незначительным поводам вымещала агрессию на детях.
Следствие и суд установили следующие факты:
- осужденная регулярно наносила мальчикам удары руками и различными подручными предметами;
- выгоняла детей из дома на улицу, причиняя им физическую боль и психические страдания;
- дети находились в заведомо беспомощном состоянии и не могли защитить себя.
Суд признал подсудимую виновной по двум статьям Уголовного кодекса РФ:
- Пункт «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и мучениями.
- Ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.
Судебный вердикт и судьба детей
Суд приговорил жительницу Алтайского края к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мальчиков изъяли из семьи, в настоящее время они переданы под опеку и находятся в безопасности.