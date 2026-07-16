Выгоняла на мороз и била предметами: на Алтае жестоко наказали мать двух мальчиков

В Мамонтовском районе Алтайского края суд вынес приговор 41-летней местной жительнице. За систематическое насилие, избиения и издевательства над двумя несовершеннолетними сыновьями женщина отправится в колонию общего режима, пишет РИА Новости.

Детали уголовного дела и статьи обвинения

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, женщина регулярно злоупотребляла алкоголем и по незначительным поводам вымещала агрессию на детях.

Следствие и суд установили следующие факты:

осужденная регулярно наносила мальчикам удары руками и различными подручными предметами;

выгоняла детей из дома на улицу, причиняя им физическую боль и психические страдания;

дети находились в заведомо беспомощном состоянии и не могли защитить себя.

Суд признал подсудимую виновной по двум статьям Уголовного кодекса РФ:

Пункт «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и мучениями.

Ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.

Судебный вердикт и судьба детей

Суд приговорил жительницу Алтайского края к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мальчиков изъяли из семьи, в настоящее время они переданы под опеку и находятся в безопасности.