Жители Подмосковья подали более 500 заявлений на получение разрешений на изменение имени и фамилии ребенка

С начала 2026 года в Подмосковье услугой по выдаче разрешений на изменение имени и фамилии ребенка воспользовались более 500 раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Семья» — «Юридические вопросы», она позволяет подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и приложить необходимые документы.

В услугу также внедрен умный сервис, который автоматически проверит данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона.

С начала года на региональном портале услугой по выдаче разрешений на изменение имени и фамилии ребенка воспользовались более 500 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.