Как перестать быть «душным»: техники развития эмоционального интеллекта и правила здорового общения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
«Душный» человек — это собирательный образ зануды, всезнайки и энергетического вампира: он раздает непрошеные советы, критикует по любому поводу и не признает иных точек зрения, кроме своей. Об этом REGIONS рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина.
Семь признаков «душного» человека
Эксперт выделила типичные черты, по которым можно распознать «душное» поведение:
- Хроническое недовольство и жалобы. Такой человек постоянно находит повод для негатива: его не ценят на работе, не хватает денег, близкие уделяют мало внимания, а мир в целом несправедлив.
- Сплетни и сравнения. Он обсуждает других за спиной, завидует и сравнивает себя с окружающими, считая, что заслуживает большего.
- Перекладывание вины. Во всех проблемах виноваты другие — друзья, коллеги, родственники, обстоятельства, — но только не он сам.
- Стремление к тотальному контролю. «Душный» человек ревниво отслеживает, где, с кем и как проводят время близкие, не признавая личных границ.
- Эгоцентризм и жажда внимания. Ему важно постоянно быть в центре событий и демонстрировать свое превосходство.
- Непрошеная критика и обесценивание. У него есть только два мнения — его и неправильное; он делает замечания по любому поводу: от постановки ударений до расстановки запятых.
- Манипуляции и разжигание конфликтов. Такой человек умеет сталкивать людей между собой, оставаясь при этом в стороне.
При этом психолог подчеркивает: если у человека иногда проявляются отдельные признаки, это еще не делает его «душным».
«Мы все порой бываем негативны и не в настроении, но чаще это временное и проходящее состояние. Для „душного“ человека это состояние нормальное и постоянное», — пояснила Анжелика Полина.
Почему люди становятся «душными»: глубинные причины
Зачастую причина такого поведения — дефицит эмоционального интеллекта: неумение понимать и учитывать чужие эмоции, проявлять эмпатию, а также отсутствие навыков рефлексии и принятия собственных чувств. Как отметила эксперт, нередко истоки проблемы лежат в детско-родительских отношениях и могут быть следствием детских психотравм.
«Не будьте зацикленным на себе, не жалуйтесь и перестаньте выступать в роли жертвы. В общении проявляйте вовлеченность, внимательно слушайте собеседника, уберите лишнюю серьезность», — советует Полина.
Как развить эмоциональный интеллект и перестать быть «душным»
Хорошая новость в том, что эмпатию и социальные навыки можно натренировать. Психолог рекомендует конкретные техники:
- Проговаривание эмоций. Определите и назовите про себя, что вы чувствуете в моменте (например: «я чувствую усталость, раздражение и немного тревожно»), затем выясните, какая мысль вызвала эти эмоции и насколько она соответствует реальности.
- Наблюдение за собой. Отслеживайте, какие эмоции возникают у вас в разных ситуациях и при общении с людьми.
- Практика эмпатии. Чаще ставьте себя на место собеседника: что бы он сейчас хотел услышать — замечания или слова поддержки?
- Оценка эффективности действий. Проанализируйте, пошли ли ваши правки собеседнику на пользу или только вызвали раздражение.
Простые правила здорового общения
Чтобы не прослыть «душным», важно выйти из позиции жертвы и снизить градус собственной серьезности. Полезно развивать чувство юмора: человека, который умеет реагировать на шутки и шутить сам, редко считают «душным». Также важно проявлять гибкость, учиться идти на компромисс и выстраивать отношения так, чтобы они устраивали всех участников. Ключевой шаг — принять, что люди не обязаны соответствовать вашим ожиданиям.
«Радуйтесь мелочам, приучитесь видеть что‑то хорошее в любых ситуациях, уважайте личные границы других, и тогда вряд ли вас назовут „душным“ человеком», — резюмировала эксперт.
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