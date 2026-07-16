Как перестать быть «душным»: техники развития эмоционального интеллекта и правила здорового общения

«Душный» человек — это собирательный образ зануды, всезнайки и энергетического вампира: он раздает непрошеные советы, критикует по любому поводу и не признает иных точек зрения, кроме своей. Об этом REGIONS рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

Семь признаков «душного» человека

Эксперт выделила типичные черты, по которым можно распознать «душное» поведение:

Хроническое недовольство и жалобы. Такой человек постоянно находит повод для негатива: его не ценят на работе, не хватает денег, близкие уделяют мало внимания, а мир в целом несправедлив.

Сплетни и сравнения. Он обсуждает других за спиной, завидует и сравнивает себя с окружающими, считая, что заслуживает большего.

Перекладывание вины. Во всех проблемах виноваты другие — друзья, коллеги, родственники, обстоятельства, — но только не он сам.

Стремление к тотальному контролю. «Душный» человек ревниво отслеживает, где, с кем и как проводят время близкие, не признавая личных границ.

Эгоцентризм и жажда внимания. Ему важно постоянно быть в центре событий и демонстрировать свое превосходство.

Непрошеная критика и обесценивание. У него есть только два мнения — его и неправильное; он делает замечания по любому поводу: от постановки ударений до расстановки запятых.

Манипуляции и разжигание конфликтов. Такой человек умеет сталкивать людей между собой, оставаясь при этом в стороне.

При этом психолог подчеркивает: если у человека иногда проявляются отдельные признаки, это еще не делает его «душным».

«Мы все порой бываем негативны и не в настроении, но чаще это временное и проходящее состояние. Для „душного“ человека это состояние нормальное и постоянное», — пояснила Анжелика Полина.

Почему люди становятся «душными»: глубинные причины

Зачастую причина такого поведения — дефицит эмоционального интеллекта: неумение понимать и учитывать чужие эмоции, проявлять эмпатию, а также отсутствие навыков рефлексии и принятия собственных чувств. Как отметила эксперт, нередко истоки проблемы лежат в детско-родительских отношениях и могут быть следствием детских психотравм.

«Не будьте зацикленным на себе, не жалуйтесь и перестаньте выступать в роли жертвы. В общении проявляйте вовлеченность, внимательно слушайте собеседника, уберите лишнюю серьезность», — советует Полина.

Как развить эмоциональный интеллект и перестать быть «душным»

Хорошая новость в том, что эмпатию и социальные навыки можно натренировать. Психолог рекомендует конкретные техники:

Проговаривание эмоций. Определите и назовите про себя, что вы чувствуете в моменте (например: «я чувствую усталость, раздражение и немного тревожно»), затем выясните, какая мысль вызвала эти эмоции и насколько она соответствует реальности.

Наблюдение за собой. Отслеживайте, какие эмоции возникают у вас в разных ситуациях и при общении с людьми.

Практика эмпатии. Чаще ставьте себя на место собеседника: что бы он сейчас хотел услышать — замечания или слова поддержки?

Оценка эффективности действий. Проанализируйте, пошли ли ваши правки собеседнику на пользу или только вызвали раздражение.

Простые правила здорового общения

Чтобы не прослыть «душным», важно выйти из позиции жертвы и снизить градус собственной серьезности. Полезно развивать чувство юмора: человека, который умеет реагировать на шутки и шутить сам, редко считают «душным». Также важно проявлять гибкость, учиться идти на компромисс и выстраивать отношения так, чтобы они устраивали всех участников. Ключевой шаг — принять, что люди не обязаны соответствовать вашим ожиданиям.

«Радуйтесь мелочам, приучитесь видеть что‑то хорошее в любых ситуациях, уважайте личные границы других, и тогда вряд ли вас назовут „душным“ человеком», — резюмировала эксперт.

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