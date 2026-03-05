Подмосковная сборная одержала победу на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ

Подмосковная сборная стала победителем общекомандного зачета на первенстве ЦФО по тхэквондо ВТФ, она завоевала пять золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Азат Бесаев (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск) стал лучшим в весовой категории до 63 кг, Карим Рамазанов (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск) – в весе до 80 кг. Кроме того, Хайбула Курбанов (УОР №1, Краснознаменск) занял первое место в весе до 87 кг, Егор Шефатов (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №1, Краснознаменск) – свыше 87 кг, Вероника Макеева (СШОР по единоборствам, Красногорск) – до 53 кг.

Состязания прошли среди юниоров и юниорок до 21 года в Смоленске, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России». Участниками стали 184 спортсмена из 11 регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.