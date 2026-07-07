Подмосковная сборная одержала победу в финале Спартакиады учащихся по водному поло

Подмосковная сборная завоевала золотые медали в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по водному поло, который прошел с 28 июня по 7 июля в Краснодаре. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче ей удалось обыграть команду Москвы со счетом 12:11. Подмосковье представили 15 спортсменов, включая воспитанников УОР №4: Богдана Аверченко, Дениса Аникина, Дмитрия Вигерина, Кирилла Горобца, Дениса Джево (капитан), Ярослава Левина, Владимира Пащина, Данила Плотникова, Николая Топильского и Артем Шальнев. Кроме того, в нее вошли спортсмены СШОР по водным видам спорта Иван Косарев, Гарик Манукян, Александр Оленин, Артем Плешков, а также Никита Сафронов.

В общей сложности участниками состязаний стали 180 спортсменов из 12 субъектов России. На втором месте оказались спортсмены из Москвы, на третьем - из Татарстана. Турнир провели в рамках государственной программы «Спорт России».

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