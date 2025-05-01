Подмосковная сборная получила пять медалей на первенстве России по женской борьбе
Сборная Подмосковья завоевала пять медалей на первенстве РФ по женской борьбе
Фото: [Федерация спортивной борьбы России]
Сборная региона получила пять наград на первенстве РФ по женской борьбе. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Так, команда региона получила одну золотую и четыре бронзовые медали.
Победительницей в весовой категории до 65 кг стала Маргарита Салназарян. В этом же весе третье место завоевала Мария Ефимова.
В весовой категории до 55 кг тройку призеров замкнула Глафира Степанова. В весе до 68 кг бронзовую медаль получила Лилиана Казьмина. Также бронзу получила Дарья Клюева.
Соревнования проходили в Наро-Фоминске. В них принимали участие свыше 200 спортсменов из 37 регионов России. Подмосковье представляли девять спортсменок.