Подмосковная сборная получила пять медалей на первенстве России по женской борьбе

Сборная региона получила пять наград на первенстве РФ по женской борьбе. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда региона получила одну золотую и четыре бронзовые медали.

Победительницей в весовой категории до 65 кг стала Маргарита Салназарян. В этом же весе третье место завоевала Мария Ефимова.

В весовой категории до 55 кг тройку призеров замкнула Глафира Степанова. В весе до 68 кг бронзовую медаль получила Лилиана Казьмина. Также бронзу получила Дарья Клюева.

Соревнования проходили в Наро-Фоминске. В них принимали участие свыше 200 спортсменов из 37 регионов России. Подмосковье представляли девять спортсменок.