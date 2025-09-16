Подмосковная сборная стала призером на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Подмосковные спортсмены заняли второе общекомандное место в дисциплине «сито-рю» на XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств, им удалось завоевать 23 медали – пять золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках соревнований по восточным боевым единоборствам победителями турнира в дисциплине «ката» стали: Асель Каримова (девочки 10–11 лет), Роман Дмитриенко (мальчики 10–11 лет) и Марсель Каримов (мальчики 12–13 лет). Кроме того, в дисциплине «командное ката» (мальчики 12–13 лет) первое место заняли Роман Дмитриенко, Артем Скударнов и Никита Скударнов, в дисциплине «кумитэ» (юноши 12–13 лет) в весовой категории до 50 кг – Станислав Щигорцов.

В составе подмосковной сборной выступили спортсмены из Коломны, Лобни и Богородского городского округа. Они проходят с 6 по 29 сентября в поселке Витязево (Краснодарский край) в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.