Подмосковная сборная завоевала 17 медалей на чемпионате России по легкой атлетике в помещении – пять золотых, пять серебряных и семь бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды вошли спортсмены областного Центра олимпийских видов спорта. Так, например, Дарья Нидбайкина одержала победу в тройном прыжке среди женщин, Сергей Дубровский – в беге на 1,5 тыс. м среди мужчин, Алексей Завалий – в беге на 60 м. Кроме того, Владимир Никитин стал лучшим в беге на 3 тыс. м, Артем Арасланов – на дистанции 400 м.

Состязания прошли в Южно-Сахалинске в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.