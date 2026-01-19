Подмосковная сборная завоевала две медали на этапах Кубка России по прыжкам с трамплина

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина — золотую в смешанных командных соревнованиях и две бронзовые в личном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда спортсменов Центра олимпийских видов спорта заняла первое место на X этапе Кубка России в соревнованиях смешанных команд на трамплине мощностью К-120 метров, в ее состав вошли Ксения Каблукова, Александра Баранцева, Данила Букин и Константин Николаев. Кроме того, Ксения Каблукова завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях среди женщин на трамплине К-120 метров на IX этапе, а также на VIII этапе — на трамплине мощностью 90 метров.

VIII, IX и X этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина проходят с 14 по 19 января 2026 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

