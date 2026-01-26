Подмосковная сборная завоевала медали чемпионата России по керлингу

Подмосковная сборная команда стала бронзовым призером чемпионата России по керлингу среди смешанных пар, в ее состав вошли спортсмены Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Дмитров). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В команде выступили мастер спорта международного класса Анастасия Москалева и мастер спорта Кирилл Суровов. На первом месте оказалась сборная Новосибирской области, на втором – Санкт-Петербурга.

Состязания прошли на Федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, их провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

