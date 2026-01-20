Подмосковная сборная завоевала семь наград на III этапе Кубка России по конькобежному спорту

Подмосковная сборная завоевала семь медалей на III этапе Кубка России по конькобежному спорту — две золотые, три серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ее состав вошли спортсменки Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта из Коломны: Анастасия Семенова, Виктория Морозова, Дарья Краснокутская, Людмила Кузьменко и Ирина Кузнецова. Так, например, Семенова заняла первое место в забеге на 1,5 тыс. м и в масс-старте на 16 кругов, стала серебряным призером на дистанции 3 тыс. м и бронзовым — в забеге на 1 тыс. м. Кузнецова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 м.

Соревнования прошли в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

