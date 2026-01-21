Подмосковная сборная завоевала семь наград на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по шорт-треку

Подмосковная сборная команда выступила на IV этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях по шорт-треку и завоевала семь медалей – четыре золотые и три серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елена Серегина (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) заняла первое место в рамках IV этапа Кубка России на дистанции 500 м среди женщин, Алиса Руссу (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) – на всероссийских соревнованиях среди юниорок на дистанциях 500 и 1,5 тыс. м. Последняя спортсменка также выиграла золотую награду в эстафете на 3 тыс. м в составе сборной региона вместе с Анной Козулиной, Вероникой Шарай и Марией Соловьевой (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна).

Состязания прошли в Саранске (Республика Мордовия) в рамках федеральной программы «Спорт России».

