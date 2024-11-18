Подмосковная семья победила в номинации акции «Бумбатл»

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Семья Пивульских из Подмосковья была признана победителем в одной из номинаций всероссийской экоакции «Бумбатл», передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, подмосковная семья с тремя детьми собрала более 4,7 тонны макулатуры и одержала победу в номинации «Семьи-победители». Ей вручат премию «МыВместе».

В целом представители Подмосковья — учащиеся, волонтеры, сотрудники организаций — собрали около 200 тонн макулатуры. В результате регион занял четвертое место.