Подмосковная служба помощи при ДТП помогла участникам 2,2 тыс. аварий

На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья позвонили участники более 2,2 тыс. аварий без пострадавших. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 263 ДТП меньше, чем на прошлой неделе. В общей сложности помощь получили более 4,5 тыс. водителей. Участники 876 аварий получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 350 ДТП оформили европротоколы с помощью консультантов горячей линии.

Напомним, что жители региона, которые попали в аварию без пострадавших, могут сообщить о ней по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.