Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам более 5 тыс. аварий

На прошлой неделе на горячую линию Службы помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения обратились участники более 5,1 тыс. аварий без пострадавших, что на 1,8 тыс. ДТП меньше по сравнению с данными предыдущего периода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности поддержку получили более 10,2 тыс. водителей. При этом участники свыше 1,7 тыс. ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, 564 – оформили «европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии.

Водителям напомнили, что в случае поломки или ДТП важно покинуть автомобиль, уйти за пределы проезжей части и обратиться по номеру 112.

